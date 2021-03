Il Manchester Utd sta cercando un rinforzo di alto livello sulla linea della trequarti. I due obiettivi principali sono Grealish e Sancho, entrambi inglesi, ma il loro prezzo sembra proibitivo. Nell’attesa di capire se ci sarà la possibilità di comprare uno dei due, i Red Devils hanno individuato un’alternativa dal costo leggermente più abbordabile.



Si tratta, secondo il Sun, dell’ex attaccante della Lazio Pedro Neto, ora in forza al Wolverhampton. Il ventunenne portoghese, pagato circa 18 milioni di euro proprio dai biancocelesti, è una delle pochissime note positive di questa travagliata stagione per i Wolves e sta sostituendo al meglio il connazionale Diogo Jota, partito in direzione Liverpool. Il costo del cartellino si aggira attorno ai 60 milioni di euro.