Paul Pogba ha vinto, José Mourinho ha perso. Nella diatriba che ha tenuto banco in casa Manchester United, il francese, che era stato rilegato in panchina dallo Special One, ha avuto la meglio, tanto da festeggiare, come riporta il Sun, nello spogliatoio con i compagni.



SPUNTANO LE PAROLE - Inoltre, in Inghilterra riportano delle parole di Pogba precedenti al primo allenamento sotto la guida momentanea di Carrick: "Pensava di poter prendere in giro me e mettere i fan contro di me. Si è messo contro il giocatore sbagliato". Carrick, poi, ha subito interrotto la festa negli spogliatoi: "Nessuno, giocatore o manager, è più importante della società".