Secondo il Mirror, il Manchester Utd vuole trovare un accordo per il rinnovo di Paul Pogba. I Red Devils, però, temono che Mino Raiola spinga il centrocampista a non firmare e liberarsi a zero l’anno prossimo, il che potrebbe arrivare a significare un guadagno per l’agente di più di 20 milioni di euro in commissioni.