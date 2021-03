Eric Bailly, nelle gerarchie di Solskjaer, è il primo ricambio ai due centrali titolari, ma, con il probabile arrivo di un altro difensore, l’ivoriano vedrà il suo minutaggio diminuire ancora. Il suo contratto scade nel 2022 ma, secondo quanto riportato dalla stampa inglese nelle scorse settimane, il Manchester United vuole convincerlo a rinnovare. Un’esclusiva del Sun, però, ha riferito che il ventiseienne, non ha intenzione di rinnovare.



Il caso è scoppiato, secondo il quotidiano inglese, dopo la partita di ritorno contro il Milan. L’ex difensore del Villarreal, infatti, dopo aver giocato un’ottima gara all’andata, annullando Rafael Leao, era certo che sarebbe stato titolare anche a San Siro. Così non è stato. Solskjaer gli ha preferito il più affidabile Lindelof e Bailly è ne è rimasto molto deluso, “infuriato”, per citare le parole usate dal Sun, tanto da ripensare i propri piani per il futuro.