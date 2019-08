Ole Gunnar Soslkjaer, manager del Manchester United, accoglie Harry Maguire: "Harry è uno dei migliori centrali difensivi oggi giorno e sono felice di essermi assicurato il suo ingaggio. Legge benissimo la partita e ha una forte presenza in campo, con l'abilità di mantenere la calma in situazioni di pressione. Si adatterà bene a questo gruppo sia dentro che fuori dal campo. Ha una grande personalità ed è una aggiunta fantastica per questo club".