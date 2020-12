Ole Gunnar Solskjaer, manager del Manchester United, parla di Edison Cavani, pronto a sfidare il suo recente passato, il Paris Saint-Germain: "È pronto per giocare e ovviamente sarà speciale per lui giocare contro il PSG, il suo vecchio club dove. Conoscendolo, questo gli darà energia. È così professionale. E lavorerà sulla sua mentalità oggi per prepararsi per la partita".



SU HAALAND - "​Sicuramente batterà il mio record di gol. È stato fantastico lavorare con il ragazzo e una parte di me si sente orgogliosa di aver dato un piccolo contributo in una tale crescita e sono sicuro che Erling segnerà molti gol in Champions League".