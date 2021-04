Jesse Lingard è l’uomo del momento in Premier League. Dal suo arrivo al West Ham la sua forma straripante ha stupito tutti ed ora i più grandi club inglesi e non solo vogliono acquistarlo.



Il centrocampista inglese è però ancora di proprietà del Manchester Utd e ieri, nella conferenza stampa pre-partita di Europa League, Solskjaer ha parlato del suo futuro: “Jesse sta facendo benissimo da quando è andato via. Avremmo potuto tenerlo perché ci sarebbe stato spazio anche per lui. Non mi ha mai dato dei problemi e meritava di giocare di più. Certamente vogliamo che ritorni e spero anche che vada all’Europeo”.