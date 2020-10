Alla dine è arrivata l'ufficialità: Edinson Cavani è un nuovo giocatore del Manchester United. Esploso in Italia al Palermo, diventato grande al Napoli, dopo l'esperienza al Paris Saint-Germain il Matador ha deciso di firmare per i Red Devils. Accostato a Inter e Juventus in questo pazzo mercato settembrino, l'uruguaiano è il nuovo rinforzo della squadra di Solskjaer.



I NUMERI - "La prossima tappa dl viaggio di Cavani è lo United", così esulta sui social il Manchester Utd, che ha fatto firmare all'ex Psg un contratto annuale con opzione per il secondo. 341 gol, a livello di club, dal 2007, da Palermo a Parigi, è il capocannoniere di tutti i tempi, con 200 gol, del club parigino.



LE PAROLE - "Il Manchester United è uno dei più grandi club al mondo, quindi è un onore essere qui. Ho lavorato molto duramente durante il tempo libero e non vedo l'ora di giocare e rappresentare questo incredibile club. Non vedo l'ora di vivere l'atmosfera di Old Trafford, quando torneranno i fan" le parole di Cavani. Dopo Alex Telles, Amad Diallo, lo United ha annunciato anche il Matador.