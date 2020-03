Paul Ince, ex centrocampista del Manchester United, parla di Bruno Fernandes e Paul Pogba a Paddy Power: ‘Pogba la star? I tifosi lo pensavano, invece… Se vuole ancora andarsene, direi che per Solskjaer sarebbe più facile farlo partire ora, visto che ha Bruno Fernandes. Non sembra più che lo United abbia bisogno di lui. Se rientrerà prima della fine della stagione, non entrerà nemmeno in squadra. Dovrà sudare per un posto da titolare”.