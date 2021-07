Secondo quanto riportato da Record, lo Sporting Lisbona avrebbe rifiutato un'offerta di 25 milioni di sterline + un giocatore da parte del Manchester City per Nuno Mendes. Il terzino è uno dei miglior prospetti del calcio portoghese e Guardiola lo vorrebbe per rinforzare la fascia sinistra. Per lui però il suo club chiede 43 milioni di sterline, cifra ritenuta eccessiva per un 19enne. La trattativa è aperta, con i citizens fiduciosi di riuscire a regalare un nuovo rinforzo al proprio allenatore.