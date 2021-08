Secondo il Daily Star, l'arrivo di Cristiano Ronaldo al Manchester United ha drasticamente ridotto le chance di giocare di Daniel James. Il gallese piace molto a Solkjaer, ma l'abbondanza di uomini offensivi potrebbe portare i red devils a decidere di cederlo, con Everton, Brighton, Leeds e Crystal Palace tutte in corsa per assicurarselo, preferibilmente in prestito.