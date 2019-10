Roberto Mancini, ct della nazionale italiana, ha parlato in conferenza stampa per aprire il ritiro degli azzurri, in vista delle sfide contro Liechtenstein e Grecia: "Inter-Juve? Una bella partita, molto intensa, con giocatori di grande livello. Credo abbia alzato il livello del calcio italiano".



SUL LAVORO DEI CLUB - "I ragazzi sono sicuramente migliorati, gli allenatori ci puntano perché sono il nostro futuro".



SULLE POLEMICHE - "Il calcio qui rispetto all’Inghilterra è diverso, ma è il nostro modo di vivere una partita di calcio e tutto quello che c’è intorno. Negli ultimi anni probabilmente le polemiche stanno aumentando, ma sappiamo che è il nostro modo di vivere le partite".



SU DE ROSSI - "Avevamo fatto la stessa valutazione fatta con Buffon nella gara di Torino contro l’Olanda. Volevamo dare a certi giocatori, di grande livello e Campioni del Mondo, la possibilità di salutare per un’altra volta il loro pubblico. Purtroppo è infortunato, vediamo se ci sarà la possibilità di convocarlo in seguito".



SU SENSI E FLORENZI - "Non ci saranno, vedremo se li sostituiremo. A destra ho portato anche Di Lorenzo, visto che non stava benissimo Florenzi. Per il centrocampo avevamo già fissato di far tornare Tonali dopo la prima gara di Under 21".



SU BERNARDESCHI E INSIGNE - "Sono giocatori importanti, ci auguriamo che possano giocare sempre, anche se è normale che ogni tanto riposino".



SU MARTINELLI - "Non è una questione semplice, la procedura è molto lunga, vedremo".



SU JUVE E INTER IN CHAMPIONS - "Stanno facendo molto bene, la Juventus da anni in Europa si attesta ai massimi livelli. L’Inter sta lavorando duramente per riportare in alto il livello europeo".



SUL CENTRAVANTI - "Credo che proseguirà l’alternanza tra Belotti ed Immobile, giochiamo due partite in pochi giorni, non mi sembra giusto non far giocare uno dei due. Sono in un momento di grande condizione entrambi, spero se la portino fino agli Europei".



SU BALOTELLI - "Mi sembra che fisicamente non stia ancora benissimo, visto che era fermo da qualche mese. Ha bisogno di giocare partite e riprendere condizione, poi vedremo. Ci ho parlato in questi giorni".



SULLA QUALIFICAZIONE - "Noi siamo molto contenti di raggiungere la qualificazione con largo anticipo, e visto come stavamo un anno fa, non mi sembra affatto scontato. Crediamo di aver messo insieme una buona squadra in 15 mesi".



SU DONNARUMMA - "Sta bene, fortunatamente abbiamo quattro portieri molto bravi, fortunatamente non è un problema quello del portiere".



SUL GRUPPO - "Ci sono tre o quattro giocatori che possono fare ruoli diversi, e questo ci permette di avere scelta più ampia. Anche per l’Europeo dovremo trovare giocatori capaci di ricoprire più zone, il gruppo però è formato. Magari ballano due o tre posti, ma i giocatori che andranno all’Europeo sono questi".



SU KEAN - "Per lui vedo un grande futuro a livello tecnico, può solo migliorare, ma deve capire che il comportamento deve essere quello giusto. Ha la possibilità per tornare presto con noi".



SU CASTROVILLI - "Lo sto seguendo io, è un ragazzo giovane, con ancora poche presenze in Serie A, ma sta facendo benissimo. Prima o poi verrà chiamato, ha grandi qualità".



SULLA GRECIA - "Mi aspetto che la squadra faccia una grande partita, torniamo a Roma dopo tanto tempo, dove debutteremo all’Europeo, voglio che la squadra faccia una grande partita".



SU RIBERY - "Lui è un campione, uno dei migliori d'Europa e del Mondo. Se un giocatore si sa curare durante la sua carriera si può togliere grandi soddisfazioni anche più in la con l'età".