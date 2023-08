Roberto Mancini ha dato l'addio alla Nazionale italiana ormai da tempo e presto Luciano Spalletti sarà presentato al suo posto con la prima conferenza stampa da nuovo ct. Sui motivi che hanno portato l'ex tecnico a dire addio si è scritto e detto tanto anche da parte dello stesso interessato e da parte del presidente Figc Gravina ma sullo sfondo si è sempre nascosta nell'ombra la probabilità più importante, a livello econcomico soprattutto, di una nazionale più remunerativa nel futuro di Mancini.



SARA' CT DELL'ARABIA SAUDITA - Lo staff? La clausola? Sì, tutto vero, ma anche 90 milioni di motivi promessi dalla federazione dell'Arabia Saudita come riporta la Gazzetta dello Sport. Per Mancini è infatti pronto un contratto quantomeno triennale da 25-30 milioni di euro annui, libertà nel portare con sé il proprio staff e due obiettivi chiari all'orizzonte: subito la Coppa d'Asia che si disputerà nel vicino e rivale (anche economico) Qatar e soprattutto il Mondiale in USA-Candara-Messico del 2026. L'annuncio è atteso già nei prossimi giorni, per la fine di una querelle, quella delle dimissioni, che si sta trascinando oltre le aspettative dell'ormai ex-ct azzurro.