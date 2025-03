Mancini alla Juve? Com'è andato da subentrato con Inter e Fiorentina

Se la Juventus dovesse decidere di esonerare Thiago Motta,. Il ds bianconero Giuntoli ha confermato la fiducia all'allenatore anche dopo lo 0-3 contro la Fiorentina nell'ultima giornata di campionato, ma la sensazione è che se contro il Genoa alla ripresa della Serie A dovesse arrivare un altro risultato negativo, la società potrebbe prendere anche una decisione drastica scegliendo la strada dell'esonero. A quel punto, Mancini potrebbe prendere il suo posto; anche a stagione in corso, perché l'ex ct dell'Arabia Saudita ha aperto alla possibilità di un contratto di 4 mesi con rinnovo automatico in caso di qualificazione alla prossima Champions League.

- Se dovesse subentrare prima della fine della stagione, sarebbe la quinta volta che Mancini prende una squadra a campionato in corso: è successo nel 2001 allanella sua prima esperienza da allenatore, nel 2009 in Inghilterra col, nel 2013 ale l'anno dopo quando si è seduto sulla panchina dell'- Dopo un periodo di rodaggio da vice di Sven Goran Eriksson alla Lazio, nel marzo 2001 arriva. E andò bene: a fine stagione i viola conquistarono la Coppa Italia - primo trofeo di Mancini e ultimo della Fiorentina - e chiusero il campionato al nono posto qualificandosi per la Coppa Uefa successiva.

- La prima esperienza del Mancio all'estero è in Inghilterra, sulla panchina del Manchester City: l'allenatore prende il posto di Mark Hughes poco prima di Natale e al debutto sulla panchina dei Citizens vince 2-0 all'Ethiad contro lo Stoke City con un gol di Tevez, a gennaio prende anche Patrick Vieira che aveva già allenato all'Inter e, ma rimarrà sulla panchina del City per altre tre stagioni e nel 2012 vince il campionato 44 anni dopo l'ultima volta.

- Dopo l'avventura al Manchester City, nel settembre 2013 Mancini vola in Turchia per allenare il Galatasaray subentrando ancora una volta a Fatih Terim, come a Firenze. E' fine settembre, la squadra è nona in campionato e. A fine stagione vince la Coppa di Turchia e chiude il campionato al secondo posto dietro al Fenerbahçe e davanti al Besiktas, qualificando la squadra alla fase a gironi della Champions dell'anno dopo. A giugno esercita la clausola rescissoria e saluta la Turchia.

- Dopo aver vinto tre campionati in quattro anni,: l'allenatore però non è riuscito a dare alla squadra quella scossa che serviva per sterzare l'andamento della stagione. Passa alla difesa a quattro, fa scivolare Vidic indietro nelle gerarche e fa debuttare un "certo" Federico Dimarco. I risultati però non arrivo, manca continuità e in primavera è già senza obiettivi: chiude la stagione all'ottavo posto mancando la qualificazione alle competizioni europee.