Non è partita nel migliore dei modi l'avventura di Roberto Mancini da selezionatore dell'Arabia Saudita. Come se non bastasse la scia di polemiche e di critiche sollevata in Italia dalla sua decisione di abbandonare l'incarico di ct della Nazionale a metà agosto - complicando anche l'avvicinamento del suo successore Luciano Spalletti alle decisive sfide di qualificazione al prossimo Europeo – l'allenatore jesino ha iniziato la sua esperienza con due sconfitte in altrettante partite.



Dopo il pesante ko (1-3) per mano di Costarica all'esordio assoluto, nello scenario del St. James' Park (stadio del Newcastle, club di Premier League di proprietà proprio saudita), l'Arabia Saudita ha ceduto di misura alla Corea del Sud. Decisiva la rete del calciatore del Midtjylland Cho Gue-Sung al 32° del primo tempo. Non il modo migliore per avviare l'avvicinamento alla prossima edizione di Coppa d'Asia che vedrà la squadra di Mancini protagonista a partire dal prossimo 16 gennaio 2024, nel debutto contro l'Oman.