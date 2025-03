Il riscatto di Mancini: dopo il flop in Arabia e il Mondiale mancato vuole la Juventus per creare un ciclo vincente

Roberto Mancini ha voglia di rimettersi in gioco e di farlo in Italia, dove non allena dal 2016. Dopo l’esonero dall’Arabia Saudita, Mancio sta cercando di rientrare nel grande calcio e di farlo da una delle porte principali: quella della Juventus. Sono stati registrati dei contatti e il desiderio di essere il successore di Thiago Motta, come raccontato anche qui su calciomercato.com, è totale, al netto dei paletti economici (CLICCA QUI). anche per riprendersi dopo anni difficili, tra la grande delusione araba e il mancato approdo ai Mondiali del 2022 come CT dell’Italia dopo l’euforia dell’Europeo vinto.

NIENTE MONDIALI – La notte di Wembley del 2021 è l’apice della carriera di Mancini allenatore, che porta un’Italia sicuramente sfavorita, in cima al tetto d’Europa. E lo fa proprio nello stadio che gli toglie una Coppa dei Campioni nel 1992 quando, con la Sampdoria dell’amico fraterno Luca Vialli, perde con il Barcellona ai supplementari. Dopo quella vittoria storica, però, arrivano le prime difficoltà. Il gruppo non è più compatto e nei gironi di qualificazioni ai Mondiali del 2022 qualcosa va storto. I risultati non arrivano e i tre pareggi, con la Svizzera (due, con due rigori sbagliati da Jorginho) e con l’Irlanda del Nord obbligano gli azzurri allo spareggio con la Macedonia del Nord. La sconfitta di Palermo nel marzo 2022 nega, per la seconda volta di fila, l’accesso ai Mondiali all’Italia. Mancini rimane, ma solo per un anno, nel quale deve anche confrontarsi con dei lutti per le scomparse degli amici di sempre Sinisa Mihajlovic e Vialli, che lo segnano.

DIMISSIONI E ARABIA – Dopo una Nations League finita al terzo posto, nell’agosto 2023 Mancini, appena nominato coordinatore delle Nazionali Under 20 e Under 21, si dimette, firmando, il 27 agosto 2023, un contratto di 4 anni a 25 milioni all’anno con l’Arabia Saudita. Con l’obiettivo di arrivare ai Mondiali del 2026. Alla fine, però, dopo l’eliminazione in Coppa d’Asia agli ottavi contro la Corea del Sud (con tanto di ira del popolo arabo perché Mancini non aveva seguito i rigori in campo) e un girone di qualificazione ai Mondiali iniziato con 5 punti in 4 partite, è arrivato l’esonero. Alla fine: 21 partite, 9 vittorie, 2 sconfitte e 6 pareggi. Un flop milionario che fa venire a Mancini la voglia di tornare in un calcio che conosce e in cui ha vinto tanto.

I TROFEI IN ITALIA – In Serie A, oltre che da calciatore, con due scudetti con Sampdoria e Lazio e 204 gol in vent’anni di carriera, vince molto come allenatore. Dalla Coppa Italia con la Fiorentina nel 2001, a quella con la Lazio nel 2004 fino al ciclo vincente con l’Inter a cavallo di Calciopoli. Tre scudetti, due Coppe Italia e due Supercoppe italiane nel quadriennio 2004-08, prima di tornare con i nerazzurri, per un’avventura dimenticabile tra il novembre 2014 e l’agosto 2016, quando si dimette a due settimane da inizio della Serie A.

JUVENTUS TRA TUDOR E MANCINI, CHE DIVIDE I TIFOSI

RISCATTO A TORINO – L’ultima avventura finita male all’Inter, la delusione con l’Italia e il flop in Arabia sono tutti elementi che pesano sulla voglia di riscatto di un allenatore che, a 61 anni, ha ancora il desiderio di vincere. È consapevole di poter creare un ciclo vincente alla Juventus, anche se dovrebbe, nel caso, superare la resistenza di una frangia della tifoseria, che lo ricollega proprio ai tempi di Calciopoli e allo scudetto assegnato all’Inter nel 2006. E, soprattutto, non è una decisione che dipende solo da lui, dal momento che Thiago Motta è in bilico, ma è ancora l’allenatore della Juventus. Mancini, però, punta a un ritorno in Serie A, in Italia. Per vincere ancora