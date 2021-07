La Nazionale di calcio campione d'Europa è un esempio per tutta l'Italia. Il ct Roberto Mancini ha dichiarato in un videomessaggio in apertura dell'incontro "Campioni d'Italia - le buone pratiche del pubblico e del privato", organizzato dall'associazione della filiera immobiliare Re Mind: "Anche se stiamo attraversando un momento difficile, è fondamentale credere di potercela fare. La nostra nazionale di calcio può in tal senso essere presa ad esempio per quello che ha fatto, dimostrando come con una forte passione, con una comunione di intenti e con una grande volontà di riuscire si possa arrivare alla meta. Queste sono le qualità che ci hanno permesso di conquistare un trofeo tanto ambito, e ciò è stato possibile grazie ai ragazzi che sono stati straordinari in tutto. Mando un augurio di buon lavoro a Mario Draghi, capitano di questa squadra per l’Italia, fiducioso che uscirà vittorioso in questo percorso di ripresa per il Paese e sempre forza Italia!".



Intanto nell'enciclopedia Treccani entrano due neologismi azzurri, Bonucciata e tiraggiro: "Nel calcio, il tiro a giro, fatto colpendo il pallone in modo da imprimergli un forte effetto a rientrare".