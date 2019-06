"Ha otto o nove numeri di telefono, l'ho cercato per tre giorni e alla fine mi ha richiamato lui", ha scherzato Roberto Mancini in conferenza stampa dal ritiro di Coverciano, parlando di Mario Balotelli, non convocato con gli Azzurri. "Non entro nel merito delle due dichiarazioni (a Canal Plus, ndr), ci ho parlato e gli ho spiegato. Le sue frasi sicuramente non erano rivolte a me. Viste le qualità che ha, dipenderà da lui. Lui sa che non deve farsi espellere, e puntualmente si fa espellere: sa benissimo che è colpa sua. Non gioca al 100%, si accontenta di giocare a un livello più basso, e sa bene che non va bene", ha spiegato il CT.