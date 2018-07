Presente negli studi di Mediaset nel programma Balalaika per commentare il Mondiale che si sta svolgendo in Russia il ct dell'Italia, Roberto Mancini ha detto la sua sia sulla mancata qualificazione degli Azzurri, sia sul progetto futuro della Nazionale svelando anche un particolare di mercato.



MANCATA QUALIFICAZIONE - "In molti mi dicono che viste le squadre che ci sono al Mondiale avremmo fatto una bella figura… Beh lo penso anche io".



NON E' TUTTO PERSO - "In realtà penso che non sia tutto così negativo come la maggior parte degli addetti ai lavori pensa. La mancata qualificazione è stata, non dico devastante, ma quasi. I giocatori, però, sono giovani e cresceranno, cercheremo di fare bene e cercheremo di qualificarci per gli europei".



BALOTELLI - "Mario? Potrebbe tornare in Italia".



PRIMA PUNTA E PALLONE D'ORO - "Kane o Falcao? Preferisco l'inglese. Pallone d'Oro? Dipenderà molto da chi vincerà il Mondiale".

4 NOMI PER IL FUTURO - "Quattro nomi da qua al prossimo Europeo? Non so, intanto potrei dire Chiesa, Pellegrini, Caldara e poi un portiere, ma sono tutti così giovani… Potrebbe essere Donnarumma o Meret, in 2 anni sicuramente miglioreranno".