L'allenata dall'ex ct della Nazionale italiana Robertostava per sovvertire il pronostico e battere per 1-0 la Corea del Sud negli ottavi di finale di Coppa d'Asia. Non era un accoppiamento agevole, dato che gli uomini del Mancio si sono qualificati come primi nel gruppo F davanti alla Thailandia, all'Oman e al Kirghizistan, ma i coreani di Jurgen Klinsmann hanno deluso, facendosi sorpassare dal Bahrain nel gruppo E.Il gol decisivo, almenoera stato segnato da Abdullah, attaccante poco più che ventenne che gioca nell'Al-Shabab, la squadra affrontata recentemente dalla Roma in amichevole.. Rigori perfetti per i sudcoreani, invece hanno fallito i loro tiri Al-Najef e Ghareeb. Grande delusione per l'Arabia Saudita, che partiva sì svantaggiata contro una tra le favorite alla vittoria finale, ma è andata a un passo dai quarti di finale., che era l'allenatore della Germania nel 2006 (la famosa semifinale persa nel mondiale casalingo), si è preso una piccola, personale rivincita sull'Italia.Tutto questo nonostante le grandi polemiche prima dell'inizio del torneo, con l'esclusione dalla lista dei convocati di tre giocatori che avevano preteso di essere impiegati con continuità per rispondere alla convocazione.Talmente grande, l'amarezza, che il tecnico ha lasciato il campo per entrare nel tunnel degli spogliatoi prima che i calci di rigore finissero, in aperta polemica con la squadra arbitrale che non ha fatto ripetere il primo rigore fallito, sul quale, a detta della panchina saudita, il portiere coreano non ha tenuto i piedi sulla linea come da regolamento.