Il ct Azzurro Roberto Mancini è intervenuto a Sky Sport: "Di Biagio pronto per la Nazionale? Non abbiamo neanche iniziato, può essere pronto in qualsiasi momento. Il pensiero è che adesso i ragazzi stanno iniziando la preparazione, spero possano fare bene e tutti quelli in orbita Nazionale giochino molto. Cristiano Ronaldo in Italia? In passato ci sono stati tanti campioni in Serie A, tutti i migliori, speriamo che possa essere il la per avere di nuovo i campioni qui. La cosa che va apprezzata di Ronaldo è che si è messo nuovamente in discussione, è una cosa importante".