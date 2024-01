Mancini: 'C'è sempre qualcosa che mi ricorda Vialli. Avrei voluto il suo consiglio sull'addio all'Italia'

Roberto Mancini, ex-Ct dell'Italia e oggi ct dell'Arabia Saudita, a Libero ha parlato del compianto amico Gianluca Vialli svelando un particolare retroscena.



C'E' SEMPRE QUALCOSA CHE ME LO RICORDA - "l primo pensiero è che Luca non se n’è mai andato, è sempre qui con me, con noi. Le persone come lui non possono mai andare via, rimangono per sempre. Luca rimane per sempre. Impossibile non pensarci: abbiamo vissuto talmente tanto insieme, che è sempre nella mia testa. C’è sempre qualcosa che me lo ricorda”.



IL SUO CONSIGLIO - "Un consiglio? “Potete immaginare quale: quando ho deciso di lasciare la Nazionale italiana e accettare la proposta saudita. Avrei voluto conoscere il suo pensiero, gli avrei chiesto cosa ne pensava. E secondo me lui avrebbe detto di pensarci per bene, perché avrei cambiato vita e calcio".