che l'ha portata a mancare la qualificazione al Mondiale di Russia 2018. Quella contro la Polonia di questa sera "non sarà una finale", come ha detto ieri capitan Giorgio Chiellini, ma molto le somiglia:della Nations League.Roberto Mancini non ne fa un dramma e guarda avanti, al 2020, quando si giocherà l'Europeo itinerante. È quello, per il commissario tecnico, il vero obiettivo di questo nuovo ciclo azzurro. Il presente è, però, la Polonia e,. L'Italia non segna, anche contro l'Ucraina un'ora di buon gioco ha prodotto appena una rete all'attivo, per gentile concessione di Pyatov., nella conferenza stampa di ieri pomeriggio: "". Parole chiare,. Quando toglie il biancoceleste della Lazio per indossare l'azzurro vivo dell'Italia, l'attaccante campano sembra perdersi.Con il club del presidente Lotito Immobile ha realizzato ben, mentre in Nazionale le reti sono appena. Numeri che gli hanno portato diverse critiche in questi giorni, a cui Ciro ha voluto rispondere. Ieri, in una, il centravanti di Torre Annunziata. Dopo averlo fatto sui social, ora è il momento di rispondere sul campo. Quella del falso nove è una soluzione temporanea, non può esserne una definitiva: l'Italia ha bisogno di un centravanti, per prendersela Immobile deve segnare.