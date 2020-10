Prima del match di Nations League contro la Polonia, il ct dell'Italia, Roberto Mancini, ha concesso una breve intervista ai microfoni di Rai Sport,



LA POLONIA - "Io sono orgoglioso quando la squadra gioca bene e fa gol. Poi mi fa piacere che segnino in tanti. Sarà una partita dura, bella perchè la Polonia è un'ottima squadra. Lewandowski in questo momento è il miglior attaccante al mondo ma noi abbiamo un'ottima difesa che spero lo possa limitare.



CHIELLINI - Chiellini? Ha preso un colpo in settimana, vediamo come sta".



KEAN - "Kean è un ragazzo giovane che può migliorare tanto".



POLONIA - "Ci farà molto piacere trovare queste 10mila persone, sarà sicuramente più bello".