Roberto Mancini è stato costretto a rimandare di un anno la decisione sui 23 giocatori da convocare per l'Europeo, nel frattempo, però, resta in costante contatto con i giocatori del gruppo Azzurro e ha ance organizzato alcune videochat con tutti.



Tra i calciatori 'convocati' dal ct dell'Italia ci sono anche Andrea Belotti, Salvatore Sirigu e Armando Izzo. I tre giocatori del Torino sono stati protagonisti di una videoconferenza di gruppo



"Mi sento spesso con il mio staff e con i giocatori abbiamo organizzato delle videochat. Non è semplice per un calciatore mantenersi in forma non potendo uscire di casa, per questo ho voluto vederli. E anche loro sono stati contenti di vedere i propri compagni di Nazionale: ci siamo divisi per ruolo, più o meno. Poi Izzo è finito con i centrocampisti, ma vabbé…" ha raccontato lo stesso Mancini a La Gazzetta dello Sport.