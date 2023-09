Un artista italiano si espone contro l'Arabia Saudita, dove la situazione sulla violazione dei diritti umani viene definita molto grave. AleXsandro Palombo ha disegnato sulle biglietterie dello Stadio Meazza di Milano alcuni murales dei calciatori che sono andati a giocare in Arabia Saudita come gli attaccanti Cristiano Ronaldo, Benzema e Neymar. Tutti raffigurati con un pallone insanguinato così come l'allenatore italiano Roberto Mancini, diventato il nuovo ct della nazionale dell'Arabia Saudita, disegnato al fianco del principe saudita Mohammed bin Salman.