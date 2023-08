Roberto Mancini si è stufato della Nazionale. E siccome è un umorale, oltre che un istintivo, ha fatto di testa sua e se ne è andato.Roberto Mancini, nonostante avesse acquisito più potere con l’incarico di c.t., oltre che di Supervisore delle Nazionali Under 21 e Under 20, non ha gradito lo smembramento del suo staff e ha lasciato.Roberto Mancini, dopo aver caldeggiato Evani come c.t. dell’Under 21, ha sofferto per l’intervista in cui il suo vice lo accusava di averlo fatto fuori perché non d’accordo sull’ultima convocazione di Bonucci.Roberto Mancini voleva qualcosa di più rispetto a quanto ottenuto due settimane fa – c.t. della Nazionale A e Supervisofre dell’Under 21 e dell’Under 20, per l’appunto -, ha irritato il presidente della Federcalcio Gravina, sono andati allo scontro e, questa volta, ha perso.Roberto Mancini non voleva Gigi Buffon in Nazionale, meno che mai come capo delegazione, nel ruolo che fu di Gianluca Vialli.Qualsiasi sia la ragione che ha spinto Mancini a dimettersi, a Gravina non è piaciuto l’ennesimo ricorso alle dimissioni, un refrain che il tecnico ha usato spesso. Quando si oppose alla nomina di Lippi supervisore anche del ruolo di c.t., aveva deciso di sbattere la porta.Roberto Mancini ha percepito qualche mugugno all’interno della squadra nazionale e si è rifiutato di affrontarlo o risolverlo perché non voleva essere messo in discussione.Roberto Mancini ha motivi personali, delicatissimi e assolutamente privati, che lo hanno portato a questa decisione.Roberto Mancini ha capito che l’Italia non era all’altezza delle sue ambizioni. Dopo aver vinto l’Europeo, aveva pronosticato che avremmo conquistato il Mondiale. Invece arrivò una bruciante eliminazione nella fase di qualificazione.Roberto Mancini ha capito che, qualsiasi risultato avesse raggiunto all’Europeo del prossimo anno, non lo avrebbero fatto arrivare al 2026. Perciò ha preferito rompere prima.