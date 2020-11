Ha fatto il giro d'Italia l'immagine di Gianluca Vialli che, alcune sere fa, durante la partita della Nazionale, ha baciato il pallone prima di rimetterlo in campo. Il gesto dell'ex bomber della Sampdoria ha colpito molto per la naturalezza piuttosto evidente, ma è ancora più commuovente se si ascoltano le dichiarazioni in merito dell'ex compagno in blucerchiato, e attuale C.T. della Nazionale, Roberto Mancini.



"​Luca è stato un grande calciatore" ha detto il Commissario Tecnico a Rai Sport. "Quel gesto è stato meraviglioso, come dire 'Ti amo' al pallone. Davvero una bella scena" ha concluso 'Bobby gol'