C'era anche il ct della Nazionale Roberto Mancini ad Amatrice per partecipare alla cerimonia di consegna del "Premio Manlio Scopigno", al quale ha presenziato anche il direttore di calciomercato.com Stefano Agresti. Dal tema della riapertura degli stadi, al campionato, passando per l'azzurro, Mancini ha offerto diversi spunti: "Il calcio è della gente, tutto lo sport è della gente. Gli atleti magari si abituano a fare a meno del sostegno del pubblico, ma si impegnano per dare spettacolo e se non c'è nessuno a vederli è tutto più brutto. E poi anche le società risentono dei mancati incassi, è un danno economico rilevante. Credo che sia giunto il momento di riaprire gli stadi".



Sull'inizio di campionato: "La Juve rimane la più completa, ma stavolta la lotta per lo scudetto potrebbe essere davvero incerta e aperta a un maggior numero di squadre. Penso a Inter, Napoli, Milan, Lazio, Roma, ma anche all'Atalanta che potrebbe confermarsi in alto. Pirlo è stato elogiato dopo la prima vittoria e viene criticato dopo il pareggio dell'Olimpico, però credo che non si spaventi: ha l'esperienza necessaria per sapere che nel calcio i giudizi si ribaltano in tre giorni, soprattutto in Italia".



Sulla Nazionale: "Non ci sono mai stati così pochi italiani in campo, quindi per noi è difficile. Ma abbiamo un gruppo di 35-40 giocatori che seguiamo con grande attenzione in vista degli Europei. Zaniolo? A febbraio o marzo sarà in campo, è importante per la nazionale