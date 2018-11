Corteggiatissimi, seguitissimi, Rafael Toloi e Gianluca Mancini sono sicuramente due dei giocatori più osservati dagli addetti ai lavori che seguono l'Atalanta. Entrambi i centrali sono finiti in orbita Inter, ma la concorrenza di Milan e club esteri per il primo e della Juventus per il secondo non semplificheranno il lavoro di Ausilio e Marotta.



Secondo quanto appreso da Calciomercato.com al WyScout di Amsterdam, l'Atalanta ha una strategia ben chiara: a meno di offerte irrinunciabili per entrambi non c'è la volontà di cederli nel corso del mercato di gennaio. Il club bergamasco sta cercando la rincorsa ad un piazzamento europeo ed entrambi sono ritenuti incedibili.