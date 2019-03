Il difensore dell'Atalanta, Gianluca Mancini ha dichiarato alla Rai dopo l'esordio in nazionale maggiore contro il Liechtenstein: "Ho giocato in un ruolo simile a quello in cui sono abituato a Bergamo e mi sono trovato bene, anche grazie all'aiuto di Bonucci e Romagnoli. Le voci di mercato sul mio conto? Non ci faccio caso, sono già in un club importante e mi concentro sul camo vivendo il presente, poi si vedrà".