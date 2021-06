per andare trionfalmente all'ottavo di finale a Wembley, non sarà improvvisata, né precaria. Roberto, non altre scorciatoie, quindi non ne cercherà nemmeno nel tabellone., sfatare il tabù che ci inchioda dal 1968. Non importa chi verrà (l'Austria o l'Ucraina), il Belgio, poi la Francia. A proposito,Terza partita in dieci giorni, la prima alle 18, a Roma farà caldo perciò sarebbe stato necessario cambiare comunque., confermato a destra. Metterei Acerbi e Bastoni centrali, Emerson a sinistra. Invece lui manterrà Bonucci (fuori Bastoni) e cambierà il resto. A centrocampo Verratti centrale con Locatelli e Cristante ai lati. Invece Mancini schiererà, oltre a Verratti, Barella o Locatelli, con Jorginho doppio centrale.Primo, perché abbiamo riserve che valgono i titolari. Secondo, perché la partita con il Galles non solo è l'unica per far riposare la prima squadra, ma è anche la sola per provare le alternative. C'è poi un discorso di psicologia collettiva. E' fondamentale che tutti, o il maggior numero possibile di calciatori, si sentano parte del gruppo e l'occasione è ghiotta per non dire irripetibile.Affiorano, infine, considerazioni di carattere generale.. Finalmente, al di là dei luoghi comuni, ci si accorge che gli azzurri giocano costantemente nella metà campo avversaria (cosa che non fa nessuno), che non hanno paura di subire qualche attacco uno contro uno e che, quanto a gol segnati, non sono secondi a nessuno.Non dobbiamo vincere per persuadere gli altri, casomai per rassicurare noi stessi di essere in grado di crescere partita dopo partita, azione dopo azione, palla dopo palla. Certo, va scacciata l'euforia eccessiva, perché dannosa. Mentre bisogna incanalare l'energia positiva. Non siamo ancora campioni d'Europa, siamo appena alla terza stazione e non bisogna perdere attenzione e concentrazione.Leggeri è più facile.