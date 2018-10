Nonostante qualcuno scriva che l’insarà impegnata in due finali per chiudere eventualmente in testa nel girone - contro laquesta domenica sera e contro ilil 17 novembre a San Siro -,, con il pareggio non ci resta che raccogliere almeno un punto con i compagni di(lui, comunque, non ci sarà) per lasciare laall’ultimo posto. Sempre che essa - come penso - venga battuta in Portogallo.Per non farcela i lusitani dovrebbero suicidarsi e non mi sembra proprio che ne abbiano voglia, visto come giocano e i gol che realizzano.Per l’Italia il momento è complicatissimo. Come ha detto- e sono completamente d’accordo con lui - dopo l’eliminazione daleravamo al punto zero, adesso è. Ovviamente il difensore non intendeva riferirsi alla, ma alla situazione - Federazione in primis - che solo lunedì 22 avrà un presidente (Gabriele) dopo un estate di commissariamento dagli esiti terrificanti (il caos della B e della C ne è lo specchio fedele).Roberto, il commissario nominato dal, è - come dice Gravina con molta signorilità - una persona perbene (ci mancherebbe, nessuno lo ha mai messo in dubbio e comunque non è di questo che si intende parlare), ma i danni provocati sono sotto gli occhi di tutti., però poi serviva essergli vicino, soprattutto rassicurarlo in un momento in cui laha perso appeal, sostegno, sponsor, spettatori.(con tanti biglietti omaggio) per un incasso di(una miseria). E in tv la partita è stata vista da poco più di cinque milioni di spettatori di media, uno dei dati più bassi (se non il minimo) della storia azzurra.Il rinnovamento tecnico, soprattutto dopo un’epocale, è stato quasi radicale ed è appena cominciato.. E’ chiaro che in questo scenario l’indifferenza venga abbinata al pessimismo. Sarebbero necessari antidoti e contrappesi per debellare la malattia e invertire la tendenza. I. Si è chiamato al capezzale un allenatore senza discutere un progetto, ma affidandogli un traguardo, mentre è chiaro a tutti, ormai, che senza la forza della Federazione - che è molto di più di un club - manca la spinta e anche la direzione.Dal 22 ottobre sarà avviata una fase nuova, ma il tempo non ritornaMancini cerca stabilità e per arrivarci intende proseguire sulla strada tracciata con l’Ucraina, quando, per un’ora, gli azzurri sono apparsi convincenti. Fossi in lui confermerei la stessa squadra, forse con l’unica novità dial posto diDifficile che possa fare peggio di, anche se mi piacerebbe essere smentito proprio dal laziale in caso di gol vittoria. Il problema è che, a parte qualche squillo nella Lazio,(purtroppo anche con Ventura).L’Italia giocherà certamente con il 4-3-3. Sicuri del posto(Criscito e Biraghi si giocano la fascia sinistra); a centrocampo:(ma io a Barella non rinuncerei); davanti: Bernardeschi e Chiesa. Anche se fosse scelto, alternerei con luia centravanti. Lo juventino sente e vede la porta. Fondamentale è che abbia smaltito l’affaticamento che lo aveva costretto a uscire con l’Ucraina.. Questo non significa che l’Italia vada in campo per qualcosa di meno oneroso della vittoria. Serve per la classifica, serve per il morale. In genere arriva se si gioca con coraggio e qualità e a Genova è successo per poco più di un tempo. I nostri avversari - battuti a domicilio dal Portogallo - hanno un giorno di riposo in meno e, forse, il morale non troppo alto.Tuttavia deve succedere che qualcuno lo fermi.Partita per cuori forti perché non è tanto retrocedere che farebbe male, ma la fascia nel sorteggio per il prossimo Europeo (si saprà il 2 dicembre a Dublino). Rischiamo un girone duro e, se va bene, un altro spareggio come quello con la Svezia.Scacciare la paura per non dover vivere con la paura.