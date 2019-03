Nel corso della bella intervista concessa a Tuttosport, il difensore dell'Atalanta e obiettivo di mercato di Inter e Roma, Gianluca Mancini ha spento però le voci che lo riguardano, almeno per ora: "Credo che non sia giusto esaltare un calciatore quando fa bene o affossarlo se le cose vanno meno bene. Soprattutto dei giovani, si parla troppo. Leggo poco i giornali, non faccio troppo caso alle voci e penso solo ad allenarmi".