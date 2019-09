Sembra essere passata una vita da quel maledetto 13 novembre 2017, giorno che sancì la nostra clamorosa esclusione dal Mondiale di Russia. Ed effettivamente è così, perché Roberto Mancini è riuscito a far dimenticare in poco tempo gli sconquassi della gestione di Giampiero Ventura, a suon di vittorie e scommesse azzeccate su molti giocatori. Oltre a rilanciare il brand di una nazionale che ha scritto la storia del calcio e oggi torna a essere appetibile anche per gli sponsor.



OBIETTIVO QATAR - Come riferisce La Repubblica, il giro d'affari della FIGC è cresciuto del 30% rispetto ai mesi precedenti, complice anche la crescita del movimento femminile e l'ottimo cammino all'ultimo Mondiale. La qualificazione ai prossimi Europei è davvero a un passo, una vetrina certamente importante ma mai come la Coppa del Mondo del 2022 in Qatar, che diventa il vero traguardo di questa gestione tecnica e della Federazione presieduta da Gravina per il definitivo rilancio del movimento. E proprio in Qatar e negli Emirati, Mancini e i suoi giocatori potrebbero essere protagonisti a marzo 2020 (mentre si disputeranno i play-off per il torneo continentale) di una tournée insieme ad altre grandi nazionali (il Brasile), che può fruttare circa 1,2 milioni di euro.