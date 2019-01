Non è ancora partita, ma manca poco per dare il via all'asta per. Il difensore dell'Atalanta continua a raccogliere estimatori, partita dopo partita., direttore sportivo dell'Inter, che da anni ha un rapporto ottimo col club della famiglia Percassi, con cui ha concluso molte trattative (da Gagliardini a Bastoni).Nel corso dei mesi, Mancini è riuscito a ritagliarsi uno spazio sempre più importante nella squadra di Gian Piero Gasperini, relegando anche a riserva un totem come Andrea Masiello. Le sue prestazioni - e i suoi gol - non sono passati inosservati e ancheScottato dal caso Kessié di un anno e mezzo fa,. Per il momento non sono ancora partiti i contatti tra le due società, ma. L'Atalanta non ha fretta, sa di avere un gioiello ed è pronta a lasciarlo partire verso una big: Percassi è pronto a mettere a bilancio l'ennesima super plusvalenza.GIOCA A FANTACALCIOMERCATO , il gioco più appassionante e divertente del web.Si può giocare solo su CALCIOMERCATO.COM e la partecipazione è GRATUITA.Basta essere registrati a Calciomercato.com e cliccare su