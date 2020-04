, pronto a convertirsi in estate in uno dei principali uomini mercato. Tanto che, che potrebbe decidere di ridisegnare la propria corsia mancina - col ritorno da Cagliari di Luca Pellegrini e le valutazioni in corso sul futuro di Alex Sandro - potrebbe guardare nuovamente al Portogallo per rinforzare quella zona del campo.- I numeri della stagione in corso -- sono il miglior biglietto da visita per il laterale brasiliano (con passaporto italiano), pronto a convertirsi nell'ultima plusvalenza da urlo del Porto della gestione di Pinto da Costa.. Una cifra importante, che il club portoghese confida di mantenere tale sfruttando l'interesse manifestato recentemente anche da alcuni club di Premier League, principalmente del Chelsea, che potrebbe liberarsi di Marcos Alonso ed Emerson Palmieri. Oggetti del desiderio, guarda caso, di Inter e Juve.- Mancini aveva intravisto il potenziale, principalmente offensivo, di Telles durante la sua esperienza alla guida del Galatasaray e aveva scommesso su di lui anche all'Inter (con una formula, quella del prestito oneroso, molto vantaggiosa sotto l'aspetto economico), non venendo però ripagato a sufficienza, probabilmente per la scarsa esperienza dell'ex Gremio. Che oggi,. Con la Juve che ci pensa: un Alex (Telles) per un Alex (Sandro).