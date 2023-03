ha dichiarato al quotidiano Il Mattino in vista della gara contro l'Inghilterra del prossimo 23 marzo allo Stadio Maradona: ", poi in questo momento magico anche per il Napoli. Sappiamo chedove iniziare con il piede giusto. Basta pensare al Mondiale in Qatar, è stata una delusione, ma dobbiamo mettere tutto alle spalle: le delusioni e le cose belle come il trionfo all'Europeo. Concentriamoci su queste gare di qualificazione e poi pensiamo a: vogliamo giocare bene e iniziare con il piede giusto questa avventura da campioni d'Europa in carica. Il girone non è facile, per questo bisogna sfruttare le gare di qualificazione in casa. Non possiamo consentirci di complicarci la vita"., il vuoto grande che sento ogni giorno lo sentiremo ancora più forte. Tanti anni insieme, tanti ricordi meravigliosi, tanti giorni allegri. Tutto quello che ci ha lasciato deve esserci utile per il nostro presente e il nostro futuro".- "In difesa e a centrocampo le soluzioni ci sono. E lì in attacco che abbiamo problemi, ma non perché non ci siano talenti. In giro ce ne stanno, anche nei settori giovanili, ma devono giocare e non giocano.Gli ho parlato in queste ore, mi ha detto che sta lavorando per tornare presto in campo: spero davvero che riesca a fare in tempo. Raspa è straordinario come disponibilità e serietà. Davvero per certi versi ha doti uniche, lo seguo dai tempi del Sassuolo. Per il resto abbiamo deiha giocato un po' di più nel Leeds e può fare la punta centrale. Ma per il resto, siamo messi male:in Mls hanno speranza di poter tornare a essere convocati? Perché no? Lorenzo ancora è uno di quelli che può tornarci utile... Vedremo.? Lo seguo da due anni, peraltro gioca sempre e fa pure gol. Lo abbiamo pre-convocato e poi vediamo la situazione.? Già, ma parenti italiani non mi pare che li abbia. O ce li ha? (ride, ndr)"., spero che giochi perché per noi è importante. Andare in Turchia era l'unica possibilità che ormai aveva, visto che non aveva alternativa e che il mercato gli consentiva solo quella strada".Giocò con noi a Genova prima di lasciare l'Italia, per tutti noi è stato tra i più grandi campioni del mondo. È statovederlo ogni domenica giocare in Italia per così tanti anni, nel nostro campionato. LuiPoi, chiaro, non era semplice per un napoletano visto che dall'altra parte c'era Maradona. Lui era un altro napoletano, mica era solo un argentino. E quindi per molti è stata una battaglia di sentimenti, Diego fece delle dichiarazioni intelligenti prima di quella semifinale, fece quello che doveva fare un leader. Ma allo stadio tifavano tutti per l'Italia".e che non sia solo un'eccezione. D'altronde, come era ai tempi in cui giocavo io, quando il campionato davvero lo poteva vincere chiunque.Dietro non mi pare che ci sia chi possa insidiare il primo posto, il vantaggio mi pare assai rassicurante ma capisco anche Spalletti che invita alla prudenza. Farei lo stesso anche io al suo posto. Hanno fatto le mosse azzeccate in estate, gli innesti sono stati quelli giusti come quello diChiaro, è faticoso restare a questi livelli su due fronti per tutta la stagione, ma per il tipo di calcio che sta mostrando in questo periodo, io non credo che il Napoli possa porsi dei limiti. Davvero, tutto può succedere anche in Champions perché è davvero una squadra forte. Quali squadre mi divertono di più da guardare in tv? Napoli e Atalanta e in Europa il City, il Real Madrid e nonostante i problemi anche il PSG.Ogni anno migliora la squadra nonostante venda, inevitabilmente, anche i suoi calciatori migliori".