Nel corso della conferenza stampa di presentazione di Italia-Bosnia il ct Azzurro, Roberto Mancini, ha parlato anche del ritorno in Italia sulle panchine di Inter e Juventus di Antonio Conte e Maurizio Sarri.



SARRI E CONTE - "Il loro rientro in Italia? Ho semprep ensato che gli allenatori italiani siano a livello tattico i più bravi, per tutto quello che Coverciano insegna. Se tutti gli allenatori italiani sono in Italia è un bene".