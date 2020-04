In diretta su Instagram, Christian Vieri si è complimentato col ct Roberto Mancini per la prima convocazione di Zaniolo in Nazionale “Per chiamarlo senza presenze in A devi avere personalità”. E il tecnico azzurro ha prontamente replicato: “Lo avevamo seguito e lo abbiamo provato. Si è visto subito che avesse forza e personalità, aveva solo bisogno di giocare”.