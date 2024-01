Mancini insegue i quarti di Coppa d'Asia, ma la sua Arabia Saudita parte dietro nelle quote

Un girone concluso al primo posto da imbattuta, ma l'Arabia Saudita di Roberto Mancini dovrà ribaltare i pronostici per raggiungere i quarti in Coppa d'Asia. Il tabellone non è benevolo per l'ex ct dell'Italia: agli ottavi subito un ostacolo importante come la Corea del Sud, favorita nelle previsioni tra 1,73 e 1,74. La vittoria dell'Arabia Saudita, invece, si gioca tra 4,25 e 4,30, mentre l'ipotesi pareggio, seguito da i tempi supplementari, è in lavagna a 3,65. Coreani avanti anche nel testa a testa per il passaggio del turno, 1,37 contro 2,80. La Corea è la squadra con il miglior attacco nella fase a gironi, ben otto gol, a fronte di sei subiti. I bookie, tuttavia puntano sulla tensione del match ad eliminazione diretta e sull'ottima difesa dei sauditi, che hanno incassato solo una rete. Si prevede, dunque, una partita bloccata, con l'opzione Under favorita a 1,73 rispetto all'Over, offerto a 1,95. Avanti anche il No Goal sul Goal, 1,78 contro 1,90. Tra i risultati esatti prevale lo 0-1 a 6,40, seguito dall'1-1 a 6,80; si sale a 7,80 per lo 0.2 e a 8,40 per l' 1-2.