Roberto Mancini, commissario tecnico della Nazionale italiana, ha parlato ai microfoni di Rai 2. Queste le sue dichiarazioni inerenti la Juventus: "L'Inter in questo momento è più in forma del Milan, ma siamo alla quarta giornata e ce ne vogliono almeno dieci per fa assestare le squadre. L'Inter è partita forte, ma il campionato è lungo. Il rapporto con Conte? Non ci siamo incontrati tante volte: due in Galatasaray-Juve di Champions, ma non ricordo altre volte sinceramente. Balotelli? L'ho bastonato poche volte (ride, ndr). È nel pieno della sua forma, un bravo ragazzo, spero possa tornare in Nazionale. La voglia di tornare è importante per tutti, le liste son sempre aperte fino a giugno. I giocatori sanno quello che devono fare".