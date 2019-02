I rumors non hanno distratto Gianluca Mancini durante la finestra di mercato che si è conclusa ieri alle 20. Ad affermarlo è lo stesso difensore centrale dell'Atalanta, nel mirino di Inter e Roma in vista della prossima stagione. Così ha parlato a Sky Sport, di mercato e non solo: "Le voci di mercato? Ho vissuto la situazione tranquillamente, pensando ad allenarmi bene all'Atalanta. Il mister valorizza al meglio il gruppo, normale ci siano richieste. Mi ha fatto piacere sapere di alcune squadre che mi osservano, ma so di essere in una società forte: oggi penso solo all'Atalanta. Il futuro lo costruisce il presente, quindi devo fare bene qui a Bergamo".



INTER - "Un mio trasferimento all'Inter perché la mia fede è nerazzurra? Ma no, sono cose che si dicono perché sono belle da raccontare. La mia famiglia era interista, ora è atalantina perché gioco nell'Atalanta. Se ho paura del salto? Il segreto di Bergamo è Gasperini, è un martello in allenamento e in partita. Poi quelli che escono da qui è normale facciano fatica: qua a Bergamo si può sbagliare a differenza di quanto succede altrove. Vedremo come sarà il futuro".