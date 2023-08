, almeno a giugno dopo la Nation League perduta, un’altra delusione dopo la sconfitta mondiale contro la Macedonia del Nord, la sua personalissima Corea. Ma, nel pieno delle vacanze ferragostane degli italiani.da un’avventura bella e dannata, che lo ha logorato e intristito. Si consolerà con i, come puntualmente già si vocifera? Il principe bin Salman vorrebbe offrigli un sardanapalesco contratto triennale per inventarsi la nazionale dell’Arabia.. Mai dire mai, naturalmente. Nel calcio i soldi corrono più veloci del pallone. Vedremo. Adesso Mancio stacca. Tutte le cose finiscono, persino (e purtroppo) le avventure esaltanti. Sono stati. Secondo l’uso italico impazzano le polemiche, le stilettate, i colpi bassi, i retroscena più o meno farlocchi e allora tanto vale trincerarsi dietro “i motivi personali” travasati nel messaggio ufficiale su Instagram e finirla lì.Macché fulmine a ciel sereno, però., infine schiuso nella certezza agostana di non aver più nulla da dire né da dare in azzurro.; Meglio tagliar corto e salutare la compagnia. Alti e bassi, gloria e disonore, felicità e delusione. I cinque anni da ct del Mancio frullano: vittoria dell’Europeo 2020 ed eliminazione alla fase finale del Mondiale in Qatar 2022. Lo zenit e il nadir del pallone che rotola.. Idillio finito. Problemi, tanti.. Gravina provò ad affiancargli come consigliere anzianoe Roberto batté i pugni sul tavolo:. Quella la vinse. Con, erede di Vialli nei panni di capodelegazione azzurro, ha dovuto abbozzare. Ma ha staccato la cambiale e l’ha messa sotto il naso di Gravina.La prima crepa, prodromo del punto di rottura con la Federcalcio, l’accorante. Con lui Mancio aveva celebrato la rivincita di Wembley e il loro abbraccio, all’ombra della Coppa, era stato la, contro il Barcellona di Cruijff: anno domini 1992. Mancato Vialli, a gennaio di quest’anno,. Diversi e complementari in campo, fratelli di latte in panchina. Mai uno screzio, mai un diverbio. Il sole e la luna. Si illuminavano a vicenda.Progressivamente Mancio ha visto, il desiderio di riscatto alla. Un’ombra che lo ha perseguitato. Molte,. Celebrate con enfasi perché all’epoca (2018) il Mancio aveva avuto il coraggio di tagliare di netto tutti i ponti col passato.: da Zaniolo a Tonali, passando per Fattesi, Di Lorenzo, Politano, Kean, Bernardeschi, Chiesa e tanti altri.(dopo Messico ‘70 e Spagna ‘82) era inciampato nel peccato di riconoscenza:che già dava segni di sfarinamento., rimettendo insieme i cocci di una nazionale sfibrata, senza allegria, incapace di divertirsi con pallone fra i piedi; come svuotata di energie mentali dopo il baccanale di Wembley. Il resto è storia recente.lo scorso giugno. Praticamente ieri.– si suppone senza consultarlo – che ha, tutta gente sua, cresciuta con lui nell’incantato Shangri-La della Sampdoria di Paolo Mantovani. Di quella covata, è, promosso a tecnico dell’under 20. Via, via Massimo, preparatore dei portieri, via il silenzioso, preziosissimo. La prima testa a cadere nel cesto, quella di Chicco¸ suo fido secondo, sostituito da Alberto Bollini, vittorioso nell’europeo under 19.hanno preso il posto degli epurati. La nomina del Mancio alo ha ingoiato come uno zuccherino andato a male, il. Senza rimpianti (insomma, qualcuno sì, eccome), senza rancori perché Roberto non è tipo da legarsela al dito. Come tutti i buoni - e lui è un buono - non cercherà rivincite su nessuno.