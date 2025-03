Mancini-Juventus, da tifoso a nemico per Calciopoli: storia di un rapporto difficile. Ma questa volta si può

Calciomercato

è prossimo a esaudire il sogno di quel ragazzino nato aquella maglia bianconera non l’ha mai indossata – a differenza del gemello diversoe nonostante la classe per brillare anche con quella addosso l’avesse eccome – mentre, dopo un lungo inseguimento, è ora tempo di ricongiungere quelle due rette che sembravano parallele.Negli anniLe stesse divisioni che ora stanno creando due fazioni nel tifo bianconero: da un lato – e sono quelli più numerosi – gli juventini che il Mancio,proprio non lo vogliono, dall’altro quelli che sono pronti a voltare pagina e ad affidare con sollievo la panchina del club aLa stagione con alla guidad’altronde è stata troppo complicata e, a questo punto, promette di terminare un paio di mesi prima del gong: vietato sbagliare ancora tecnico, opportuno invece mettersi nelle mani diAnche per questo la dirigenza juventina ha deciso di contattare proprio lui, di offrirgli unin caso di qualificazione alla prossima Champions League e di mettersi quindi alle spalle quelle dichiarazioni per le quali era stato. Aveva parlato di campionati "aggiustati", facendo chiari riferimenti ai rivali bianconeri, nel 2010 fu anche chiamato dall’accusa a deporre come testimone nel processo. Lui che allenava l’Inter nella famosa stagione 2004/2005 disse: “Alla fine di una partita parlai con l’arbitro Rosetti e gli dissi:Alludevo a. Rosetti era di Torino e quindi il collegamento era facile. Ma lo dissi nella foga, in quei momenti si pensa di aver subìto un torto, lo dissi solo per questo”.

Quelle parole e l’averlo avuto sempre contro hanno indirizzato l’dei tifosi della Juventus nei confronti di Mancini. Lui però ha sempre voluto svicolarsi da quest’astio.Sono stato considerato tale per gli anni trascorsi all'Inter ma io, la polemica riguardava alcuni suoi tesserati. D'altrondee, anche quando ero all'Inter, non ho mai fatto mistero di avere tifato per i bianconeri.", aveva detto quando, in più frangenti, era statoEra successo nel, prima di passare al, e nelle stagioni successive quando sulla panchina della Juventus si erano avvicendati, tutti con alterne fortune. Prima di trovare inl’uomo giusto per la ripartenza, il nome di Mancini era circolato con convinzione, prima di essere accantonato forse proprio per quell’allure da nemico che lo circondava.

Mancini veniva visto come un profilo legato a doppia mandatadove aveva allenato dalale dove è poi tornato dalal. Era stato l’allenatore della squadra a cui fu assegnatolorevocato proprio alla Juventus. E spesso era stato artefice di clamorose sconfitte per i bianconeri. C’era lui alla guida delche nel dicembre delelimina la Juve di Conte, c’era lui ad allenare l’Inter che nell’agostovince la finale dicontro gli acerrimi rivali e c’era sempre lui anche ad alzare al cielo lae sempre ai danni della Juventus. I precedenti parlano di benin tutte le competizioni e su diverse panchine con. Un numero questo destinato a restare fermo almeno per un po’ perché, finalmente, Juventus e Mancini sono pronti a sotterrare l’ascia di guerra e diventare una cosa sola.