Mancini-Juventus, scatto su Tudor per il dopo Motta: c'è l'accordo

Sono giorni di riflessioni in casa Juventus, dove. Dopo la sconfitta per 0-3 a Firenze nell'ultima giornata di campionato prima della sosta il ds bianconero Giuntoli ha confermato la fiducia all'allenatore spiegando che i problemi verranno risolti tutti insieme, ma la situazione è da monitorare costantemente perché in caso di un'ulteriore sconfitta contro il Genoa alla ripresa della Serie A potrebbero essere prese delle decisioni drastiche da parte della società.- Tra i nomi accostati alla panchina della Juve, al momento i più caldi per il possibile post Motta sono: sul primo si sta ragionando sia nell'immediato che per la prossima stagione, l'ex difensore è una delle idee per arrivare a giugno in caso di esonero di Motta in tempi brevi. Secondo La Gazzetta dello Sport- Mancini, riporta il quotidiano, sarebbe affascinato da iniziare un'avventura sulla panchina bianconera., per poi garantirsi la permanenza in caso di qualificazione alla prossima Champions League. La Juventus ha proposto questa soluzione al Mancio per non doversi impegnare troppo in caso di fallimento obiettivo quarto posto, la società sta ragionando anche a lungo termine e per giugno sta valutando altri nomi per ripartire da zero.

- Tudor, come detto, è un'idea come traghettatore fino alla fine del campionato in caso di esonero di Thiago Motta, ma per la prossima stagione oltre a Mancini (disposto a venire subito e a rimanere firmando un contratto fino a fine stagione con rinnovo automatico in caso di qualificazione in Champions) la Juve ha una lista di allenatori dalla quale potrebbe uscire l'allenatore del 2025/26: da(ora sulla panchina dell'Al-Nassr di Cristiano Ronaldo) al clamoroso ritorno di, tra i nomi che circolano in orbita bianconera c'è anche quello di. E anche per lui sarebbe un ritorno: nel 2003 vinse il Torneo di Viareggio da allenatore della Juve, con una squadra nella quale c'era, tra gli altri, anche Raffaele Palladino.