A margine di un evento a Radio Italia, l'allenatore della Nazionale Roberto Mancini ha toccato anche l'argomento legato al calendario di Serie A della prossima stagione e dei pochi giorni di riposo prima dell'Europeo. Queste le sue parole all'Ansa: "I ragazzi arriverebbero stanchissimi agli Europei, mentre io pensavo di potergli dare una settimana di vacanza prima di chiamarli per farli staccare e recuperare fisicamente con una settimana di riposo assoluto. Vediamo se si riuscirà a trattare con la Lega. Per me quella settimana di recupero sarebbe stata fondamentale. Forse l'ideale sarebbe stato un turno infrasettimanale o un inizio anticipato".