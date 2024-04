Mancini lancia ancora la Roma: 'Siamo tutti protagonisti, non solo io. Ed è tutto aperto per il ritorno'

Un'altra serata magica per, che dopo aver deciso il derby con la Lazio in campionato regala allaanche il successo contro ilSan Siro nell'andata dei quarti di finale diA fine partita, il difensore giallorosso è intervenuto a Rai 1: "Tutti siamo protagonisti, non solo io. Abbiamo fatto una buona partita e siamo felici, ma è solo la prima partita. È ancora tutto aperto, niente di fatto. Prepariamo la gara di domenica e poi penseremo al ritorno".- "Sì, ma soprattutto non vincevamo qui dal 2017 qui. Sabato vinci un derby e ciò ti dà la carica, ma possiamo fare ancora meglio. Se vedo Pelle, Dybala, Lukaku, El Shaarawy fare queste prestazioni, ci credo. Gliel'ho detto all'intervallo che quando vedo loro correre in questo modo, il 90% è fatto. Abbiamo consapevolezza di fare risultato a San Siro e l’abbiamo dimostrato, ma è tutto aperto".

- "Felicità immensa, ho passato giorni in cui si parlava di me. Vincere il derby, vincere a San Siro con questa umiltà da squadra vera e senza timore è una grande gioia, una grande serata per tutti. Non posso chiedere di meglio da questa settimana".