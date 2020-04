Riaprire il calcio. In una lunga intervista al Corriere dello Sport il commissario tecnico dell'Italia Roberto Mancini ha parlato della necessità di tornare a giocare: "Il coronavirus ha colto tutti di sorpresa ma bisogna trovare una soluzione per una tragedia mondiale: il calcio può risollevare lo spirito della gente, ha un valore sociale. Conta la salute, prima di tutto. Ma dopo così tanto tempo la vita deve riprendere per tutti, magari in modo diverso. La gente è stanca".



CONTAGI - "Prima di tutto viene la salute, ma mi risulta che il mondo del calcio non sia stato colpito dal coronavirus. I casi li contiamo facilmente, soprattutto ad alto livello: venti giocatori in Serie A? E in B e in C? Se mi allargo all'attività mondiale, non mi sembra che i numeri aumentino. Secondo me lo sport di contatto non è pericoloso, almeno osservando i numeri".



SERIE A - "Una volta stabilito che i cinquecento giocatori impegnati in serie A sono immuni e guariti, non ci saranno più rischi e pericoli. Mi auguro che il calcio riparta e aiuti il Paese a riprendersi. Spero che la A si concluda ed esprima i suoi verdetti, al resto penserò dopo".