Il commissario tecnico dell'Italia, Roberto Mancini, è intervenuto in conferenza stampa per presentare la gara contro la Macedonia del Nord, primo turno ad eliminazione diretta dei playoff di accesso ai Mondiali di Qatar 2022.



LAVORO - "Noi non abbiamo avuto tanto tempo per lavorare. I ragazzi arrivano, devono recuperare dai carichi di lavoro, dai viaggi... Abbiamo lavorato soltanto nella mezza giornata di ieri. Tranne qualcuno, la maggior parte sono i ragazzi dell'Europeo e sanno bene cosa devono fare".



IL FLOP DI VENTURA - "Non so se può essere un vantaggio o meno aver vissuto quel momento no. Fa parte di un percorso, della vita di uno sportivo. Magari si potesse sempre vincere. Qualcuno c'è già passato, ma nessuno vuole pensarci. La squadra sa giocare bene al calcio, dobbiamo pensare solo a quello che c'è da fare in campo"